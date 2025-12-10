元日向坂46の女優齊藤京子（28）が10日、都内で「ジョーマローンロンドン」の「“Fun and Games”Pop−Up Event」フォトコールに出席した。齊藤は肩と背中が大きく空いたバーガンディーのドレスで登場した。クリスマスは「家族と都内のイルミネーションをドライブして回るというのを、毎年恒例でやっている」という。「今年もやる予定なのでとても楽しみです。もう約束しました」と、クリスマス当日の過ごし方が決まっている