【モデルプレス＝2025/12/10】モデルの西山茉希が12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。銀鱈を中心とした家庭料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳モデル「品数がすごい」白米に合う豪華料理◆西山茉希、冷凍ストックの銀鱈を使った食卓披露西山は「冷凍ストック様様」「銀鱈で白米を食らお」とコメントし、彩り豊かな食卓を公開。納豆と刻み海苔を添えた白米、具沢山の味噌汁、焼いた銀鱈、湯豆腐、サラダなど、