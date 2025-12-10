元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動する高校生・ゆたぼんさん（16）が、人身事故被害の「お見舞金」をめぐる批判に反論した。「対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを超えて突っ込んできた」ゆたぼんさんは2025年12月8日、YouTubeに「【ご報告】人身事故にあいました」との動画を公開し、入院の理由が人身事故だったことを明かした。6日の朝、朝活のためボクシングクラブに向かうも、クラブが休みだった