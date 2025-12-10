仲野太賀が主演する2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）の追加キャストが発表。今川義元役に大鶴義丹、足利義昭役に尾上右近が決定した。【写真】運命を変える出会いの数々――！『豊臣兄弟！』追加キャストをイッキ見東海道の広大な地域を支配する駿河の戦国大名・今川義元に大鶴義丹。教養に富み、領地をよく治め、軍事的手腕にも優れていたことから、のちに“海道一の弓取り”と称される。大軍を率いて尾張