女優の小芝風花（28歳）が、12月9日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。高橋文哉から「こんなに大きい口開けて笑う女優さんあんまいない」と言われ、「やめてや！ラジオ見えてへんねんから。バレてへんねんから」と語った。連続ドラマ「フェルマーの料理」（2023年／TBS系）やバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の「ゴチになります！」企画で高橋文哉と