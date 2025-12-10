現役ドラフトで巨人から日本ハムに移籍することが決まった菊地大稀投手が１０日、ジャイアンツ球場に訪れ、荷物整理や選手、スタッフへあいさつを行った。菊地は２１年育成６位で巨人に入団し、２２年４月に支配下登録。１５０キロを超える直球に鋭く曲がるスライダーなどを武器に、プロ２年目の２３年には救援で５０登板を果たすなどブレイクも、２４年は１軍登板なしで同年オフに育成として再出発。今季は支配下復帰を果たし