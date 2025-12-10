佐藤流司、福澤 侑、spiからなる3人組・音楽パフォーマンスユニットZIPANG OPERAが、来年、全国5都市を巡るツアーを開催することを昨日行われたInstagramライブで発表した。2026年は6月27日（土）の 仙台公演を皮切りに、7月2日（木）福岡、4日（土）名古屋、5日（日）大阪、8日（水）9日（木）東京の5都市6公演を予定している。ツアータイトルやチケット詳細は近日公開。そして今年は2nd EP『Ambition』を引っ提げ、＜ZIPANG OPER