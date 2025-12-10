東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に、クリスマスをテーマにしたパンが登場！想い出に残る素敵な時間が過ごせる、クリスマスを彩るとっておきのパンのほか、冬季限定ドリンクも発売されます☆ 東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー「クリスマスメニュー」 発売日：2025年12月12日（金）営業時間：11:00〜20:00予約方法： WEB限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付