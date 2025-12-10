株式会社PLANTが、地域のシニア世代への感謝と応援の気持ちを込めたキャンペーン「特別シニア感謝デー」をPLANT全店で開催。年金支給日である2025年12月15日(月)に実施されます。 PLANT「特別シニア感謝デー」 開催日：2025年12月15日(月)対象店舗：PLANT全店対象者：満60歳以上の方(2025年12月31日までに60歳を迎える方)特典：PLANT Payでの支払いで本体価格の10％をPLANT Pay限定ボーナス還元 物価上昇が続