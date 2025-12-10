人気キャラクター「ちいかわ」をテーマにした「ちいかわベーカリー」で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのクリスマスをモチーフにした期間限定パンが、12月12日から発売される。サンタ帽をかぶった冬限定仕様で、見た目も味も楽しめるラインアップがそろった。【写真】ちいかわたちがかわいい！ドリンクも登場クリスマス限定仕様のパンは、ちいかわたちが、雪のかかったサンタ帽をかぶったパンで、「ちいかわパン（サンタ）」は、