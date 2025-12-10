福井県の杉本達治前知事（63）が複数職員へのセクハラに当たるメッセージ送信を認め、辞職したことに伴う知事選（来年1月8日告示、25日投開票）を巡り、県議会最大会派の自民党は10日、元副知事の山田賢一・同県越前市長（67）に立候補を要請する方針を決めた。自民は10日、福井市内で会合を開き「緊急事態に対応できるのは、行政経験豊富な山田氏しかいない」として、同氏を支援する方針を確認。同日中にも出馬を要請する。