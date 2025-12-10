高等専門学校の学生に対し、企業の関心が高まっている。中学卒業後から専門教育を受けている即戦力として期待が高く、ＡＩ（人工知能）など先端分野での活躍も見込めるとして、企業側は人材交流の拡大や待遇改善を進めている。パナソニックホールディングス（ＨＤ）は国立高等専門学校機構と１１月、人材育成に向けた包括連携協定を締結した。パナソニックグループが高専に技術者らを派遣したり、逆に教員を受け入れたりして人