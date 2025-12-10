ニッポン放送は10日、1966年にスタートした「ニッポン放送ショウアップナイター」の60周年を記念して、大リーグのカブスで活躍する今永昇太投手（32）がパーソナリティを務める一夜限りの特別番組「今永昇太のオールナイトニッポンPremium」を12月16日午後8時から生放送すると発表した。さらに23日からはポッドキャスト新番組「ニッポン放送ショウアップナイター60周年今永昇太 SHOTAISM in 9innings(ショウタイズム・イン・ナ