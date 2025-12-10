中国の11月の消費者物価指数が去年の同じ月と比べて0.7%上昇し、2か月連続のプラスとなりました。中国国家統計局の発表によりますと、11月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べてプラス0.7%となりました。プラスとなるのは2か月連続で、上昇幅は前の月から0.5ポイント拡大しました。国家統計局は消費者物価指数が上昇した理由について「食品価格が下落から上昇に転じたことが牽引した」としていて、食品価格は前の月のマイナス2.9