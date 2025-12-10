俳優三浦翔平（37）が10日、都内で「ジョーマローンロンドン」の「“Fun and Games”Pop−Up Event」フォトコールに出席した。三浦は会場を見渡して「ピンポンボールとか、幼少期にやったようなゲームがあって楽しそう。子どもを連れてきたら楽しいんじゃないですか。一緒に遊べたりすると思うので」と話した。自身の幼少期は「サンタさんが来るのを楽しみにしていた。プレゼント何がもらえるのかなというドキドキと高揚感は