保護当時、恐怖に怯えた表情で震えていた子犬たちに「人間は怖くないんだよ」と教え続け、1ヶ月後…驚きの変化を遂げた、現在の光景が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破し、「本当に良かった」「みんないい子」といったコメントが寄せられています。 【動画：『恐怖に怯えた表情の子犬』を保護→『人間は怖くないんだよ』と教え続けた結果…1ヶ月後の『現在』】 震え続ける子犬たち Yo