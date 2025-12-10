品川プリンスホテルは、品プリグルメ紀行の第4弾となる「青森・函館フェア」を12月1日から2026年3月31日まで館内6店舗で開催する。LUXE DINING HAPUNAでは、いかめしや山川牧場のミルクソフトなどのローカルメニューや七飯町王様しいたけを使ったキノコのテリーヌ、国産牛のローストビーフ郷宝オニオンソース、青森サーモンと鴨のブリオッシュ包み焼きなどのアレンジメニューをブッフェ形式で提供する。料金は5,500円から。DINING