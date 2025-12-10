フリーアナウンサーの川田裕美が9日に自身のアメブロを更新。5歳の息子と3歳の娘の七五三が無事に終わったことを報告した。この日、川田は「うちの七五三はちょうど息子5歳、娘3歳で2人同時」だったと明かし「どうなることかとソワソワしていたのですが…無事にご祈祷していただき、お天気にも恵まれて綺麗な紅葉をバックに写真も撮れました」と報告。グズってしまうことを懸念し、ご祈祷と写真撮影は別日に行ったことも説明した。