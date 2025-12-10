ニッポン放送は10日、年末年始の編成について発表。年越しは、お笑いコンビ・三四郎による特番『三四郎のオールナイトニッポン年越し初笑いSP 2025→2026』（後10：00〜前4：30）を届ける。三四郎の年越し特番のパーソナリティーは、2022年の年末から2023年の年始にかけて担当して以来、3年ぶりとなる。【動画】めでたい！三四郎・小宮浩信『有吉の壁』OPで相方の結婚祝福2025年を笑い納め、2026年を爆笑でスタートするスペ