俳優桜田通（34）が10日、都内で「ジョーマローンロンドン」の「“Fun and Games”Pop−Up Event」フォトコールに出席した。桜田はグレーのジャケットを着用して登場。甘い香りのクリスマス限定コロンにちなみ、自分に甘かったエピソードを披露した。「やめなきゃと思ってるんですけど、漫画を読むのが好きで。次の日、朝が早いとか関係なく、寝るギリギリ漫画を読んでしまうのをやめられない。来年は少しだけでも控えられた