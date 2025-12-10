ゾンビたばこと呼ばれる指定薬物「エトミデート」を含む液体約２・１キロ・グラムをタイから密輸したとして、警視庁は１０日、東京都八王子市、職業不詳の男（５９）を医薬品医療機器法違反容疑で逮捕したと発表した。エトミデートが指定薬物に追加された今年５月以降、密輸事件での押収量としては最多という。発表によると、男は仲間と共謀して１１月下旬、エトミデートを含む液体約２・１キロ・グラムを隠し入れた国際宅配便