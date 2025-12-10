自民党の梶山弘志、日本維新の会の遠藤敬両国対委員長は10日、国会内で会談し、衆院議員定数削減法案の早期審議入りを野党に引き続き求める方針を確認した。法案が衆院政治改革特別委員会に付託されない現状について、遠藤氏は記者団に「野党の遅延工作だ」と批判した。梶山氏は、野党に働きかけを続ける考えを示した。野党は、特別委で既に審議入りした企業・団体献金に関する政治資金規正法改正案を優先すべきだと主張してい