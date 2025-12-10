香港カイタックスタジアムで、K−POPガールズグループ初のコンサートを開催したTWICE（トゥワイス）が、大盛況で公演を終えた。6〜7日に行われたワールドツアー「THIS IS FOR」の一環として単独公演を行った。2日間の公演は、全席売り切れで計9万人以上の観客を集めた。韓国メディアのニュース1は9日「公演の開始は、『THIS IS FOR』で力強く開かれた。続いて『Strategy』など、代表曲が続き、熱く盛り上げた。また、スペシャルア