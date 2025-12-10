携帯電話会社のシステムに不正アクセスし回線を契約した疑いで逮捕された愛媛県の高校生（18）が、群馬県の男（18）に依頼して不正に使うソフトを更新し、会社側の防御策を突破したとみられることが10日、愛知県警への取材で分かった。