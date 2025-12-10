12月9日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、クロちゃんをガチで惚れさせたら100万円もらえると言う企画「クロLOVE シーズン2 冬」の第2ラウンドが開催された。クロちゃん（安田大サーカス）は、恋人候補の美人ギャルに対し「特別扱い」を宣言し、本命視していることを隠さなかった。【映像】クロちゃんにまたがるヘソ出しサンタ姿の美人ギャルこの企画は、クロちゃんの恋人候補が賞金100万円とクロちゃんのハー