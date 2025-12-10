群馬県は10日、同県富岡市の妙義山で8日に発生した火災について、10日午前11時50分ごろ鎮圧したと明らかにした。家屋への延焼や人的被害は確認されていない。9日午後時点で山中の約30ヘクタールが焼けた。鎮火のめどは立っていない。県によると、10日は自衛隊のヘリコプター3機で消火に当たった。8日午前、登山者からの119番で火災が判明。延焼したため、県が午後に自衛隊に災害派遣を要請した。9日は自衛隊のほか、埼玉県や