「モテる男」のタイプは様々ですが、多くの女性から好意を寄せられるのに、付き合い始めると逆にフラれる男性も一定数いるようです。そこで今回は10代から30代の独身女性210名に聞いたアンケートを参考に、「付き合い始めるまではモテるのに、なぜか毎回彼女からフラれる男性の特徴９パターン」をご紹介します。【１】彼女には尽くされて当たり前と思っていて、いつも受け身でいる「自分からは一切連絡してこない。私ばかり一生懸