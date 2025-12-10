【モデルプレス＝2025/12/10】インフルエンサーのすなずりかりんが12月8日、自身のInstagramを更新。クリスマスマーケットでの冬のコーディネートを披露した。【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「スタイル良い」美脚際立つ◆すなずりかりん、冬コーデでクリスマスマーケット満喫すなずりは「クリスマスマーケット行ってきたよ〜！」とコメントし、チェックのハーフコートに赤いマフラー、ハイソックスを合わせた、スラリとした