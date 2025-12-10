【モデルプレス＝2025/12/10】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』Season6に出演したモデルの藤川らるむが12月8日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿の上海旅行ショットを公開した。【写真】人気恋リア出身22歳美女「脚が長くて綺麗」マイクロミニワンピ姿◆藤川らるむ、ミニスカ姿の上海ショッピングショット公開藤川は「デザイン性も高くて人と被らないのいっぱいあった 本当はもっと買いた