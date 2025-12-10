台湾カフェ「春水堂(チュンスイタン)」を運営するオアシスティーラウンジは、12月10日午前10時から、『新春お茶初め福袋 2026』をオンライン販売サイト「BASE」で販売している。全国の春水堂で利用できるドリンクチケット5枚と、茶葉ティーバッグ5包のセットで、価格は税込2,700円。◆『新春お茶初め福袋 2026』:税込2,700円【セット内容】〈1〉ドリンクチケット5枚春水堂全店舗で利用でき、全てのドリンクが対象。有効期限は、202