RIIZEが新曲『Fame』の制作舞台裏を収めたオリジナルコンテンツを公開し、話題を集めている。【写真】ウォンビン、破壊力抜群の“ピンクヘア”RIIZEは、新シングル『Fame』のリリース以降、公式YouTubeチャンネルを通じてレコーディングやパフォーマンス練習動画を順次公開し、世界中のファンから好評を集めている。レコーディング映像では、メンバー全員が作曲家とコミュニケーションを取りながら全力でレコーディングに臨む姿が