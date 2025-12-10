モデルでタレントの谷まりあが１０日、東京・表参道ヒルズで“ＦｕｎａｎｄＧａｍｅｓ”Ｐｏｐ‐ＵｐＥｖｅｎｔ（１３〜２５日、同所）に登場した。英のフレグランスブランドＪＯＭＡＬＯＮＥＬＯＮＤＯＮ（ジョーマローンロンドン）のポップアップイベントで、華やかで心躍るホリデーのコレクションを体感できる。会場のおすすめポイントついて谷は「遊び心があって、ホリデーな感じがしてすごい映える場所だ