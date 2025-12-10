『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。ジェシー・クロスが敢行中の1968年フォード・マスタングGT390のレストアプロジェクトは、ようやく内装のレストアが一段落したようだ。【画像】マスタングの内装レストアのビフォー＆アフター（写真7点）私の1968年マスタングGT390の、金属パーツのレストアと前後のシートの張り替えがようやく終わった。大事にストックしておいた新品のカーペットの敷き込みとシートの取り付けをして、や