３か月で１８キロの減量に成功したアーティストのＭａｔｔが全身ショットをアップした。１０日までにインスタグラムのストーリーズを更新し「ライブ始まるよ」「見てね」と生配信を告知した。引き締め色の黒い服を着用し、さらにほっそりだ。Ｍａｔｔは今月始め、韓国でのショットを投稿するとともに「遂（つい）に目標体重であった６４ｋｇになっておりますた（身長１８３ｃｍ）やったぁ」と公表。「今年９／１時点で身長１８