Ｊ１清水エスパルスの山室晋也社長、秋葉忠宏監督と、主将のＦＷ北川航也が１０日、静岡市役所静岡庁舎を訪問。難波喬司市長に２０２５年シーズンの終了報告を行った。３季ぶりに復帰したＪ１で１４位。１０位という当初の目標は下回ったものの「残留を心配することがなく、心穏やかに応援できました」と市長。秋葉監督も「開幕戦で（東京）ヴェルディに勝ったのが大きかったです。エースの北川が点を取り（ＤＦの）高橋祐治が