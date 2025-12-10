ガソリンスタンドの画像。 2025年12月31日をもって「ガソリン暫定税率」が廃止！ 2025年11月以降のガソリン小売価格のイメージ図。 2025年11月28日、ガソリン税の暫定税率を廃止する法案が参議院の本会議において全会一致で可決・成立しました。これにより、同年12月31日をもってガソリン暫定税率が廃止されます。「ガソリン暫定税率」とは、ガソリンにかかる税金に対して上乗せされてきたガソリン税の一種です。元々は