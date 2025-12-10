来年の「ミス・インターナショナル世界大会」に出場する日本代表の選出大会が12月9日、神奈川県で開かれ、山形県代表の八鍬みちるさんが日本一に輝きました。ミス・インターナショナルは外見の美しさだけでなく国際交流や社会貢献活動を通じて世界平和の実現を目指す女性を称える世界的なミス・コンテストです。来年の世界大会に向けて日本代表を決める9日の大会に山形県代表として出場した八鍬みちるさんは埼玉生まれ