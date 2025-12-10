山形県鶴岡市が募集していた加茂水族館の命名権者・「ネーミングライツ・パートナー」に山形県酒田市の東北エプソンが決まりました。水族館は来年4月から施設名を「東北エプソンアクアリウムかもすい」としてリニューアルオープンします。鶴岡市立加茂水族館は、現在リニューアル工事が進められ、来年3月末まで休館しています。鶴岡市は水族館を安定的に運営するための財源確保とより多くの人