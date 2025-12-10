齊藤京子と水野美紀がW主演するドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（カンテレ･フジテレビ系）の第10話が、9日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、55歳の母･篠原玲子（水野）が、壮絶なイジメで娘を死に追いやったママ友たちへの復讐（ふくしゅう）を決意し、全身整形で25歳の別人･篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、ターゲットを破滅へと追い詰めていく復讐劇。「もう復讐なんてやめるん