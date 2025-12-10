俳優の北川景子（39）が12日放送のNHK総合『あさイチ』（月〜金前8：15）のプレミアムトークに出演する。【写真】髪ボサボサ！おでこも汚れて…物乞い姿の北川景子連続テレビ小説「ばけばけ」の主人公・松野トキの生みの親、雨清水タエ役を演じる北川。覚悟をもって挑んだ物乞いのシーンなど、共演者が語るドラマの舞台裏を明かす。二児の母としても奮闘する毎日。その中で、北川にとっての癒しとは…？趣味の手芸など、“