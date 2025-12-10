◇NBAカップ準々決勝（2025年12月9日）NBAカップは、9日（日本時間10日）に準々決勝の2試合が行われた。東からはマジックとニックスが勝ち上がった。両チームは13日（同14日）にラスベガスで行われる準決勝で激突する。10月31日（日本時間11月1日）から開幕した今年のNBAカップ。この日からノックアウトシステムのベスト8決戦が始まった。東準々決勝第1試合はマジックVSヒート。マジックは試合開始早々に0―15のランをく