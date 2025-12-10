◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 リーグステージ第6節出場する日本のクラブ、ヴィッセル神戸と町田ゼルビアが日本時間9日、それぞれ第6節に臨みました。ここまで首位に立つ神戸は成都蓉城(中国)と引き分け、3位町田が、蔚山HD(韓国)に勝利しました。神戸は成都蓉城に対し、前半18分にペナルティーエリア内でボールをもらった武藤嘉紀選手の振り向きながらのシュートで先制します。しかし前半アディショナルタ