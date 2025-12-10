私はトシコ、59歳。夫と2人暮らしで専業主婦をしています。子どもは息子のカズヤ（34歳）が一人。息子はエミさん（34歳）と結婚をし、2人の間にはアカリ（5歳）がいます。息子夫婦は共働きで、息子が孫を保育園に送っているとか……。それを聞いて私はモヤモヤしました。人様から、嫁の尻に敷かれたみじめな夫だと思われないでしょうか。その点を指摘するとエミさんは怒って、息子家族と縁を切るところまで問題は発展してしまった