アートトイブランド「POP MART（ポップマート）」のホリデーイベント「UNBOX JOY」が、12月17日（水）から12月25日（木）までの期間限定で、東京・渋谷にある渋谷キャストで開催される。同イベントでは、日本初のドリンクカーで季節限定ホットドリンクを提供も行う。【写真】マカロン、エナジーも！「UNBOX JOY」に登場するアイテム一覧■屋外には誰でも自由に入れる！今回開催される「UNBOX JOY」は、屋外の「ホリデーガー