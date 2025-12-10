神奈川県や群馬県で相次いだ山火事は、自衛隊や消防のヘリコプターによる空からの散水など、現在も消火活動が続いています。9日、神奈川・伊勢原市の丹沢山地を構成する日向山で発生した山火事は、10日午前6時から消防の地上部隊が現場に入り、本格的な消火活動が始まりました。また、午前8時からは横浜市消防局や東京消防庁のヘリによる散水が11回行われましたが、今のところ鎮火の見通しはたっていません。また、8日に発生した群