【その他の画像・動画等を元記事で観る】ソニー・ミュージックレーベルズ内の独立レーベルであるSACRA MUSICは、レーベル及びアーティストのグローバル展開を目的に「SACRA MUSIC FES.」の海外展開を積極的に行っている。2022年以降、ドイツ、サウジアラビア、ブラジル、シンガポール、香港、マレーシア、インドネシアなど、７都市で各国のファンを魅了し、ついに2026年2月7日（土）、タイで初の開催が決定した。今回のイベントは