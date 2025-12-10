2024年パリ五輪48kg級金メダリストの角田夏実選手が2025年12月9日にインスタグラムを更新し、7日に「現役引退の意向」などと報じられていた件で反論した。「私自身の言葉でしっかりとご説明させていただきます」角田選手本人が9日にインスタグラムで、「いつも応援してくださっている皆さまへ。この度の報道により、皆さまを驚かせてしまったことお詫び申し上げます」と切り出し、「会社や監督と何度も相談を重ねており、最終的な