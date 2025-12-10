明日11日、近畿では北部の広い範囲と中部・南部の所々で雨が降る見込みです。12日(金)は寒気の影響で北部を中心に雪となり、京都などの市街地でも雪が舞う可能性があります。その後も天気の移り変わりは早く、14日(日)には広く雨となる見込みです。12日(金)以降は、師走らしい寒さとなるため、体調管理にお気をつけください。明日11日近畿の北部は広く雨中部・南部も所々で雨明日11日の近畿は、寒冷前線が日本海沿岸に近づき、