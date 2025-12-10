157.56ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.45エンベロープ1%上限（10日間） 156.58現値 155.9121日移動平均 155.8910日移動平均 155.65一目均衡表・転換線 155.36一目均衡表・基準線 154.33エンベロープ1%下限（10日間） 154.25ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 151.77一目均衡表・雲（上限） 150.77100日移動平均 149.99一目均衡表・雲（下限） 148.2