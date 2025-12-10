MUSINは、12月13日、14日にベルサール秋葉原で開催されるポータブルオーディオの試聴・体験イベント「ポタフェス2025冬 秋葉原」にブースを出展する。会場はベルサール秋葉原 B1F・1F・2Fで、入場料は無料。事前登録不要のフリー入退場となっている。MUSINブースの場所は「2F-32」。 ポータブルオーディオフェスティバル(ポタフェス)は、世界中のイヤホン・ヘッドホン